"Работают быстро, под заказ": киевский блогер показал, как автоворы "оттюнинговали" его авто

Блогер Александр Барабошко показал, как за ночь неизвестные "обновили" его Porsche, вытащив фары.

"Вы спрашивали какая новая машина", - подписал он фото с автомобилем, который стоит припаркованным у тротуара, но без фар.

В сети указали, что эта проблема не только Porsche, но и Volkswagen. Также в комментариях уточнили, что снятие с авто обычная практика, "работают быстро, под заказ" и "спецы сказали, что фары снимаются шампуром".

Пользователи также поделились своим опытом такого "обновления" авто.

"У меня вообще одним утром была разобрана вся передняя часть с фарами включительно, по этому это они еще пожалели, так сказать", - написала Iryna Bond.

Как сообщал "Телеграф", ранее одессит разработал уникальную противоугонную систему для своего авто.