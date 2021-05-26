"Работают быстро, под заказ": киевский блогер показал, как автоворы "оттюнинговали" его авто

Блогер Александр Барабошко показал, как за ночь неизвестные "обновили" его Porsche, вытащив фары.
"Вы спрашивали какая новая машина", - подписал он фото с автомобилем, который стоит припаркованным у тротуара, но без фар.
В сети указали, что эта проблема не только Porsche, но и Volkswagen. Также в комментариях уточнили, что снятие с авто обычная практика, "работают быстро, под заказ" и "спецы сказали, что фары снимаются шампуром".
Пользователи также поделились своим опытом такого "обновления" авто.
"У меня вообще одним утром была разобрана вся передняя часть с фарами включительно, по этому это они еще пожалели, так сказать", - написала Iryna Bond.
Как сообщал "Телеграф", ранее одессит разработал уникальную противоугонную систему для своего авто.