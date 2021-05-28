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Какой праздник 28 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 28 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

28 мая православная церковь вспоминает память двух святых Пахомиев. В народном календаре дата получила названия Пахом Тёплый, Пахом-бокогрей, Пахомов день, а приметы дня говорят, что если весь день теплый, то и лето порадует теплом.

Преподобный Пахомий Великий основал монашество в Египте, и был одним из столпов пустынножительства, а преподобный Пахомий Нерехтский был первым игуменом Константиновского монастыря. Оба святых скончались в глубокой старости. 

28  мая сеяли пшеницу и овес. Однако, это нужно было сделать до полудня, иначе семена не дадут урожай. Также занимались посадкой огурцов. 

На Пахома Теплого 28 мая наблюдали за погодой, чтобы определить, какой она будет летом. 

Народные приметы на 28 мая:

  • Если на Пахома Теплого небо на рассвете становится насыщенного красного цвета, лето будет жарким.

  • Предки считали, что погода летом будет такой, каким было 28 мая.

  • Если на Пахома дует восточный ветер и идет дождь, ненастье скоро сменится хорошей погодой.

  • Радуга после дождя 28 мая — к хорошей погоде.

  • Если на Пахома тепло, рыбаки могут рассчитывать на хороший улов.

  • Много паутинок летает - жди жаркого лета.

Запреты 28 мая:

  • Не рекомендуется оставлять посуду или пол грязными.

  • Незамужним девушкам 28 мая нельзя никому рассказывать о своих планах, особенно касающихся любви.

  • Не рекомендуется в этот день вытираться не своим полотенцем, иначе придётся отвечать за чужие ошибки.

  • Нельзя брать в руки сдачу.

Ранее, "Телеграф" писал, когда в 2021 году отмечается Вознесение Господне и что нельзя делать в этот день.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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