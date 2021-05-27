"Секс с руководителем - обязательное условие": украинка взбудоражила рассказом о поиске работы (фото)

Украинка Ирина Моторная столкнулась с тем, что интим с начальством стал обязательным требованием при приеме на работу.

Об этом случае она написала на своей странице в Facebook.

Несмотря на довольно банальные условия вакансии, само предложение оказалось далеко не банальным.

"Вот так некоторые относятся в наше время к женщинам. А вы говорите феминизм - зло. Как по мне, зло - это патриархальный уклад общества, который доминирует в головах большинства мужчин", - написала она, показав скрины личной переписки уже в Вайбере.

В переписке женщине без намеков говорят о том, что ей предстоит заниматься сексом с шефом и это является одним из условий при приеме на работу. Не согласился – не прошел кастинг – не приняли на работу.