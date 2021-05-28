Антикоррупционная прокуратура хочет лишить нардепа квартиры в Киеве за 7 млн: подробности

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) иск о признании необоснованным активом квартиры, принадлежащей нардепу 9-го созыва.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Как сообщается, прокуроры САП и следователи ГБР пришли к выводам, что нардеп в 2020 году приобрел квартиру в Киеве за более чем 7 миллионов гривен, не указав в декларации откуда у него появились 3 миллиона, которых ему не хватало на такую покупку.

Если прокуратура сможет доказать такую разницу, то нардепу придется рассказать откуда у него взялись такие деньги, в противном случае квартира будет изъята в пользу государства.

Как ранее сообщали ряд СМИ, речь идет о нардепе из партии "Батькивщина" Михаиле Волынце. В июне 2020 года он стал владельцем квартиры площадью 122,3 кв.м. на улице Патриса Лумумбы, 6/1.

Стоимость данного жилья оценили в 7,64 млн. грн.

Перед покупкой квартиры он продал за 4,11 млн свою старую. При том за год его совокупный доход составил 921 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, бывшая уполномоченная Рады по правам человека времен Януковича Валерия Лутковская стала адвокатом партии Шария.