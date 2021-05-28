Экс-уполномоченная Рады по правам человека стала адвокатом партии Шария

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека во времена беглого экс-президента Виктора Януковича Валерия Лутковская стала адвокатом партии скандально известного пророссийского блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщила Ольга Шарий в своем Telegram-канале.

"А вот и наш сюрприз. В нашу команду супер юристов присоединяется экс-заместитель министра юстиции, и уполномоченная Верховной Рады по правам человека 2012-2017 годов Валерия Лутковская", - пишет она в сообщении.

Сама Лутковская подтвердила решение присоединиться к адвокатской группе.

Напомним, Валерия Лутковская с 24 апреля 2012 года по 28 апреля 2017 года занимала пост Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как сообщал "Телеграф", с 3 июня 2019 Лутковская представляла Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ). В ТКГ она по приказу Зеленского заменила Ирину Геращенко. Зеленский освободил ее с должности 29 января 2020 года.