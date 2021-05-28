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"У нас может появиться шанс взлететь, как ракета": главред "Украинской правды" Мусаева рассказала подробности продажи издания

"У нас может появиться шанс взлететь, как ракета": главред "Украинской правды" Мусаева рассказала подробности продажи издания
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева отреагировала на продажу издания компании Dragon Capital. 

Как она рассказала в интервью "Гордону", о намерении собственницы "УП" Алены Притулы она узнала "относительно недавно". 

"Алена мне сообщила (о планах, - ред), попросила не разглашать эту информацию. Я готовила редакционное соглашение", - сказала она. 

Мусаева напомнила, что работает в издании уже семь лет и она стала для нее частью жизни. Поэтому смену владельца она встретила с разной реакцией. 

"Конечно, были шок, удивление. Наверное, я прошла все стадии. Есть ли принятие? Я еще не знаю, честно говоря. Для меня это еще какой-то не свершившийся факт", - сказала она. 

При этом, Мусаева отмечает, что хорошо понимает решение Притулы о необходимости вдохнуть "новую жизнь" в "УП". По ее словам, у издания есть возможность развиваться и поддерживать жизнедеятельность, но нет возможности "рвануть качественно, взлететь, как ракета" 

"Я думаю, что она сейчас может появиться. Я очень на это надеюсь", - сказала она. 

Ранее "Телеграф" писал о том, кто такой Томаш Фиала и почему он решил купить "Украинскую правду".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 144

Все по теме:

СМИ, Украинская правда, Томаш Фиала, Алена Притула, Севгиль Мусаева.
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