"У нас может появиться шанс взлететь, как ракета": главред "Украинской правды" Мусаева рассказала подробности продажи издания

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева отреагировала на продажу издания компании Dragon Capital.

Как она рассказала в интервью "Гордону", о намерении собственницы "УП" Алены Притулы она узнала "относительно недавно".

"Алена мне сообщила (о планах, - ред), попросила не разглашать эту информацию. Я готовила редакционное соглашение", - сказала она.

Мусаева напомнила, что работает в издании уже семь лет и она стала для нее частью жизни. Поэтому смену владельца она встретила с разной реакцией.

"Конечно, были шок, удивление. Наверное, я прошла все стадии. Есть ли принятие? Я еще не знаю, честно говоря. Для меня это еще какой-то не свершившийся факт", - сказала она.

При этом, Мусаева отмечает, что хорошо понимает решение Притулы о необходимости вдохнуть "новую жизнь" в "УП". По ее словам, у издания есть возможность развиваться и поддерживать жизнедеятельность, но нет возможности "рвануть качественно, взлететь, как ракета"

"Я думаю, что она сейчас может появиться. Я очень на это надеюсь", - сказала она.

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