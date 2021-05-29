Не этично, но в рамках закона: в сети обсуждают хитрый маркетинговый ход застройщиков

Сооснователь Monobank Олег Гороховский рассказал, как один из застройщиков использует подставных клиентов для повышения числа настоящих покупателей.

Об этом 29 мая он сообщил в своем Фейсбуке.

"Их офис продаж организован так, что те клиенты, которые ожидают встречу с менеджером отдела продаж, могут слышать разговор, который ведет менеджер с другими клиентами", — рассказал Гороховский.

По его словам, в штате у застройщика есть две группы артистов, которые должны изображать "семью покупателей" перед общением с потенциальными клиентами. Пока клиент ждет, подставной покупатель перед ним заканчивает разговор с менеджером договором о покупке и просьбой никому не продавать выбранную ими квартиру, а также благодарностью за скидку в 3 процента. Эти артисты могут показать разочарование, что выбранную ими ранее квартиру продали другим клиентам. Такой "маркетинговый ход" повысил число встреч с реальными клиентами почти на треть.

"Я для себя до конца не сформулировал позицию - этичный ли это маркетинг, но, если вдуматься, то, пожалуй, он не сильно отличается от рекламных роликов, где актер моет голову шампунем и после этого жизнь его резко улучшается", — отметил сооснователь Monobank.

В сети данный "маркетинг" не мог остаться без внимания и обсуждения.

"Мне больше нравится "маркетинговый" ход когда застрощики цену на сайте не пишут. Вот прям сразу меня это привлекает", — написал пользователь Артем Биберин.

"В 90-е так цыгане работали ))) Они торгуют на лотке, а подставные покупатели создают ажиотаж и гребут все барахло подряд", — отметил Алексей Гагарин.

"Не этично, но в рамках закона. Отличие от ролика с шампунем в том, что клиент не знает о том, что это реклама", — подчеркнул пользователь под ником Tymofiy Havrylov.

"Я в продажах всю жизнь, но есть приемы, которые лично для меня табу. Такие методы я считаю недопустимыми. Если думать о том, что клиент одноразовый - тогда и средства соответствующие. Я строю с клиентом честные отношения, и получаю рекомендации, по которым приходят другие клиенты. В данном случае этот канал закрыт. Кроме того, такие эмоциональные продажи - бомба замедленного действия. Купивший квартиру "проснется". Результат непредсказуем", — написал Игорь Снитивкер.

"Неэтично. Одно дело - ролик по ТВ, где понятно, что это реклама, совсем другое - такой спектакль без пометки "реклама"", - высказался по данному поводу пользователь Артём Бобок.

Напомним, что 24 мая на одном из украинских рынков картофель из Израиля оказался на половину дешевле местного. Сеть озадачили такие цены.