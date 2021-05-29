Скачать
Суббота, 29.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
На должность главы САП претендует ставленник Ермака - источник
На должность главы САП претендует ставленник Ермака - источник
Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве: он истошно орал и был без обуви (фото, видео)
Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве: он истошно орал и был без обуви (фото, видео)
"Поведение Беларуси - это многоходовая игра Путина": генерал объяснил, как Киев должен реагировать на поступки Лукашенко
"Поведение Беларуси - это многоходовая игра Путина": генерал объяснил, как Киев должен реагировать на поступки Лукашенко
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: подробные инструкции
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: подробные инструкции

Не этично, но в рамках закона: в сети обсуждают хитрый маркетинговый ход застройщиков

Не этично, но в рамках закона: в сети обсуждают хитрый маркетинговый ход застройщиков
11:01 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Сооснователь Monobank Олег Гороховский рассказал, как один из застройщиков использует подставных клиентов для повышения числа настоящих покупателей.

Об этом 29 мая он сообщил в своем Фейсбуке.

"Их офис продаж организован так, что те клиенты, которые ожидают встречу с менеджером отдела продаж, могут слышать разговор, который ведет менеджер с другими клиентами", — рассказал Гороховский.

По его словам, в штате у застройщика есть две группы артистов, которые должны изображать "семью покупателей" перед общением с потенциальными клиентами. Пока клиент ждет, подставной покупатель перед ним заканчивает разговор с менеджером договором о покупке и просьбой никому не продавать выбранную ими квартиру, а также благодарностью за скидку в 3 процента. Эти артисты могут показать разочарование, что выбранную ими ранее квартиру продали другим клиентам. Такой "маркетинговый ход" повысил число встреч с реальными клиентами почти на треть.

"Я для себя до конца не сформулировал позицию - этичный ли это маркетинг, но, если вдуматься, то, пожалуй, он не сильно отличается от рекламных роликов, где актер моет голову шампунем и после этого жизнь его резко улучшается", — отметил сооснователь Monobank.

В сети данный "маркетинг" не мог остаться без внимания и обсуждения.

"Мне больше нравится "маркетинговый" ход когда застрощики цену на сайте не пишут. Вот прям сразу меня это привлекает", — написал пользователь Артем Биберин.

"В 90-е так цыгане работали ))) Они торгуют на лотке, а подставные покупатели создают ажиотаж и гребут все барахло подряд", — отметил Алексей Гагарин.

"Не этично, но в рамках закона. Отличие от ролика с шампунем в том, что клиент не знает о том, что это реклама", — подчеркнул пользователь под ником Tymofiy Havrylov.

"Я в продажах всю жизнь, но есть приемы, которые лично для меня табу. Такие методы я считаю недопустимыми. Если думать о том, что клиент одноразовый - тогда и средства соответствующие. Я строю с клиентом честные отношения, и получаю рекомендации, по которым приходят другие клиенты. В данном случае этот канал закрыт. Кроме того, такие эмоциональные продажи - бомба замедленного действия. Купивший квартиру "проснется". Результат непредсказуем", — написал Игорь Снитивкер.

"Неэтично. Одно дело - ролик по ТВ, где понятно, что это реклама, совсем другое - такой спектакль без пометки "реклама"", - высказался по данному поводу пользователь Артём Бобок.

скрин

Напомним, что 24 мая на одном из украинских рынков картофель из Израиля оказался на половину дешевле местного. Сеть озадачили такие цены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 226

Все по теме:

Квартиры, Маркетинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
02 "Сожрали Наташку": Поклонская покинула ряды партии Путина и пообещала "надеть китель" (видео)
03 Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
04 "Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
05 "Ему финансов не хватит на нее": поклонники шоу "Холостяк" не верят в отношения Михаила Заливако и Анны Богдан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутат партии Зеленского объявил о краже, но в истории всплыла любопытная деталь о квартире, где он живет
Депутат партии Зеленского объявил о краже, но в истории всплыла любопытная деталь о квартире, где он живет
Магия и феерия: видео грозы в Киеве вызвало восторг
Магия и феерия: видео грозы в Киеве вызвало восторг
Валуев оконфузился поздравлением с Днем пограничника
Валуев оконфузился поздравлением с Днем пограничника
Скандальный концерт Джигана в Одессе организовал ресторатор из России: кто такой Александр Орлов и что о нем известно
Скандальный концерт Джигана в Одессе организовал ресторатор из России: кто такой Александр Орлов и что о нем известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь