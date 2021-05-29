"Когда в душе чувствуешь себя очень титульной": журналистка разожгла сеть рассуждениями о "понаехавших" в Киеве

Журналистка Алена Яхно задалась вопросом, почему в Киеве так много приезжих и куда делись все коренные жители и тем самым вызвала целую бурю в сети.

"Как-то сидела я в одной редакции и поняла, что я там единственная киевлянка. Да, собственно, и мое окружение — это на 80% приезжие. Ау, киевляне! Где вы? Куда подевались?", - написала она в Фейсбук.

На ее вопрос отреагировал шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко.

"Когда ты в душе чувствуешь себя очень титульной, а Киев заполонила лимита, то становится очень неуютно. Тем более, если тебе кроме киевской прописки похвастаться более нечем", - написал он.

К дискуссии присоединились и пользователи сети.

Как сообщалось ранее, девушка сбежала из ОРДЛО по минному полю, чтобы остаться в свободной Украине.