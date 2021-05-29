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Бежала от "русского мира" по минному полю: появилось видео со сбежавшей из Горловки девушкой

Бежала от "русского мира" по минному полю: появилось видео со сбежавшей из Горловки девушкой
15:28 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Поздно вечером 27 мая к позициям ВСУ на линии разграничения вышла 16-летняя жительница ОРДЛО и заявила, что хочет остаться в свободной Украине. Девушка сильно рисковала, ведь ее путь из оккупированной Горловки пролегал через минные поля. 

Телеграм-канал "Вартові Еспресо" поделился кадрами, на которых девушка рассказывает, как ей удалось добраться до позиций ВСУ и о ее планах на будущее. 

По ее словам, пройдя через поле она наткнулась на военнослужащего в окопе, который обратился к ней на украинском языке. 

Солдат провел ее на кухню и угостил чаем.

"Все были на ушах, звонили кому-то. Потом приехала машина и двое полицейских", - сказала она.

Девушка говорит, что не желает возвращаться обратно на оккупированные территории, а хочет получить паспорт Украины и стать дизайнером. 

Как сообщалось ранее, в Сумской области пограничники перехватили контрабандиста, который пытался пронести в Украину три коробки военного оборудования

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 305

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Украина, ВСУ, Горловка, ОРДЛО.
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