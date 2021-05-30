Умер известный украинский писатель Михаил Слабошпицкий

Украинский публицист, литературовед и общественный деятель Михаил Слабошпицкий умер в 74 года.
Об этом сообщила его жена Светлана Короненко.
"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу", - написала она в Фейсбук.
О причинах смерти не сообщается.
Слабошпицкий был членом Национального союза писателей Украины.
За роман-биографию "Поэт из ада" в 2005 году стал лауреатом премии Тараса Шевченко.
За свою жизнь он стал автором многочисленных документальных, публицистических и биографических работ, кроме того написал многочисленные детские произведения.
Сын Слабошпицкого Мирослав - известный кинорежиссер, а дочь Иванна занимается журналистикой.
Как сообщалось ранее, на 45 году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таиланде Андрей Бешта. Причиной смерти стал сердечный приступ.