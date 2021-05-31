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Дожди утихнут, но тепло задерживается: какой будет погода в начале недели

Дожди утихнут, но тепло задерживается: какой будет погода в начале недели
00:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине в начале следующей недели на большей территории страны ожидаются дожди. Температура воздух днем прогреется до +17°, на юге и востоке - до +24°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 31 мая, на западе пройдут грозовые дожди. Температура ночью +7...+9°, днем +15...+17°.

На севере страны без особых осадков, ожидается малооблачная погода. Температура ночью +8...+10°, днем +15...+17°.

На востоке Украины также сохранится облачная погода с прояснениями. Температура ночью +11...+13°, днем +22...+24°.

Прогноз погоды на 31 мая

Прогноз погоды на 31 мая, фото: meteo.gov.ua

В центральных регионах облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +9...+11°, днем прогреется до +15...+17°.

На юге Украины и в Крыму местами пройдет небольшой дождь, днем - умеренный. Температура ночью +12...+14°, днем +22...+24°.

В Киеве и Киевской области 31 мая будет облачно с прояснениями. Температура в столице ночью +8...+10°, днем +15...+17°., в регионе ночью будет +9...11°, днем +14...+16°.

В первый день лета погода существенно не изменится, грозы пройдут в центральной и восточной части страны. Температура ночью 1 июня +6...+11°, днем будет +13...+18°.

Прогноз погоды на 1 июня

Прогноз погоды на 1 июня, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков первая половина лета в Украине будет прохладной, а в его начале ожидаются дожди.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Погода, Дожди, Прогноз погоды, Грозы.
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