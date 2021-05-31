Впервые с лета-2020 в Украине число заболевших за сутки приблизилось к 1 тысячи

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Понедельник, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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08:33 Сегодня Телеграф

В последний день весны в центрах тестирования зарегистрировали 1022 человека с COVID-19.

Об этом говорится в отчете Минздрава за 31 мая.

Отметим, что в последний раз подобное число заболевших наблюдали в августе 2020 года 10 числа, тогда оно составило 1008 случаев.

коронавирус

Согласно статистике за сутки в стране:

  • в больницу попали 810 граждан,
  • умерли 64 пациента,
  • 4934 украинца вылечились от коронавируса, 
  • 8822 гражданина сдали ковид-тест методом ПЦР

С начала пандемии число украинцев, которые заболели, равняется 2,20 млн, количество вылечившихся составляет - 2,04 млн, а умерших - 50,5 тысяч. 

За день больше всего болело людей:

  • на Днепропетровщине 134 человека,
  • 107 граждан в Николаевской области,
  • 69 людей заболели в Запорожской области,68 харьковчан подхватили "корону",
  • 63 жителя Киева получили позитивный ковид-тест.

Напомним, что 30 мая глава Минздрава сообщил, что летом в Украине могут ослабить карантин из-за "карантинной усталости". 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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