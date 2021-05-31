Впервые с лета-2020 в Украине число заболевших за сутки приблизилось к 1 тысячи

В последний день весны в центрах тестирования зарегистрировали 1022 человека с COVID-19.

Об этом говорится в отчете Минздрава за 31 мая.

Отметим, что в последний раз подобное число заболевших наблюдали в августе 2020 года 10 числа, тогда оно составило 1008 случаев.

Согласно статистике за сутки в стране:

в больницу попали 810 граждан,

умерли 64 пациента,

4934 украинца вылечились от коронавируса,

8822 гражданина сдали ковид-тест методом ПЦР

С начала пандемии число украинцев, которые заболели, равняется 2,20 млн, количество вылечившихся составляет - 2,04 млн, а умерших - 50,5 тысяч.

За день больше всего болело людей:

на Днепропетровщине 134 человека,

107 граждан в Николаевской области,

69 людей заболели в Запорожской области,68 харьковчан подхватили "корону",

63 жителя Киева получили позитивный ковид-тест.

Напомним, что 30 мая глава Минздрава сообщил, что летом в Украине могут ослабить карантин из-за "карантинной усталости".