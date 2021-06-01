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Новые пенсии, Covid-паспорта и рейсы в Европу: что ждет украинцев в июне (инфографика)

Новые пенсии, Covid-паспорта и рейсы в Европу: что ждет украинцев в июне (инфографика)
07:33 Сегодня Телеграф

Лето уже началось.

"Телеграф" собрал изменения, которые ждут украинцев в первом месяце лета.

Выходные

В июне украинцам выпадают сразу двое длинных выходных. Так, 16 июня украинцы будут отмечать праздник Троицы. В итоге украинцы будут отдыхать с 15 по 17 июня включительно.

Кроме того, в пятницу 28 июня Украина празднует День Конституции, поэтому снова будет три дня отдыха – с 28 по 30 июня.

Ограничения для большегрузного транспорта

С 1 июня начнет действовать ограничение движения для грузовиков тяжелее 24 тонн.

Цены на газ

В Украине уже в июне стоимость кубометра газа может увеличиться с 8 до около 12 гривен за кубометр. Но подорожание коснется исключительно месячных тарифов. Тех, кто подписал годовой тариф, изменения не коснутся.

Возобновление авиарейсов

С 4 июня "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновят рейс "Киев - Санья (Китай)". Прямые рейсы будут выполняться по вторникам на самолетах Boeing-767-300.

Перерасчет пенсий

С 1 июня Пенсионный фонд проведет перерасчет выплат, которые были назначены работающим пенсионерам в период до апреля 2019 года. Право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный состоянием на 1 марта 2021-го. Получается, что пенсии пересчитают за первый квартал текущего года.

Изменения в июне

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой погоды ждать украинцам в июне.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Газ, Украина, Изменения, Праздники, Выходные, Цены на газ, Июнь, Фуры.
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