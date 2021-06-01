Какой праздник 1 июня: народные приметы и запреты

1 июня православная церковь отмечает память преподобного Иоанна, епископа Готфского. В народе этот день называли "день Ивана", "Иван долгий", "оберег нивы". Считалось, что если в это время сильные росы – то будет хороший урожай.

Преподобный Иоанн был родом из Крыма, и жил в VIII веке. Еще с детства святой был посвящен на служение Богу. В 754 году Иоанн был избран епископом в Готфии.

Раньше, 1 июня наши предки собирались с раннего утра, чтобы выйти в поле для защиты урожая от засухи. Они становились против направления ветра и заговаривали его специальными молитвами.

В народе верили, что если в этот день идет дождь, то весь месяц будет сухим. А если цветы сильно пахнут или петухи громко кукарекают – то это к осадкам.

Народные приметы 1 июня:

Если солнце светит ярко, лето будет очень жарким;

Если рыба плещется в водоёмах, пора отправляться на рыбалку;

Если в небе много звёзд, будет летом много тёплых дней;

Нет ранним утром росы – жди дождя;

Если утром очень пасмурно, быть лету дождливым и коротким;

Сколько в небе птиц увидели, столько удачных дней ждёт вас впереди;

Если нашли в лесу много грибов, быть лету плодородным;

Если вороны каркают целый день, ожидайте хороший урожай зерновых.

Запреты:

Никому нельзя давать в долг хлеб и соль.

Не смейте 1 июня небрежно срывать и выбрасывать какие-либо растения.

Не рекомендуется грудного ребёнка оставлять одного в комнате.

Запрещено надевать ношеную (несвежую) одежду.

Нельзя грустить, иначе летом будут постоянно лить дожди.

Также, 1 июня отмечается - Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников, который призван напомнить обществу о необходимости защищать права ребенка. Во многих странах в этот день проходит множество массовых, развлекательных и культурных мероприятий для детей.

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