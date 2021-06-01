Скачать
Вторник, 01.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
"Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
Итоги дня 31 мая: суд огласил приговор Стерненко, Шария объявили персоной нон-грата в Литве
Итоги дня 31 мая: суд огласил приговор Стерненко, Шария объявили персоной нон-грата в Литве
"Коронавирус ждет": Комаровский рассказал, стоит ли ожидать возвращения Covid-19
"Коронавирус ждет": Комаровский рассказал, стоит ли ожидать возвращения Covid-19
Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть
Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть

Какой праздник 1 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 1 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

1 июня православная церковь отмечает память преподобного Иоанна, епископа Готфского. В народе этот день называли "день Ивана", "Иван долгий", "оберег нивы". Считалось, что если в это время сильные росы – то будет хороший урожай.

Преподобный Иоанн был родом из Крыма, и жил в VIII веке. Еще с детства святой был посвящен на служение Богу. В 754 году Иоанн был избран епископом в Готфии. 

Раньше, 1 июня наши предки собирались с раннего утра, чтобы выйти в поле для защиты урожая от засухи. Они становились против направления ветра и заговаривали его специальными молитвами. 

В народе верили, что если в этот день идет дождь, то весь месяц будет сухим. А если цветы сильно пахнут или петухи громко кукарекают – то это к осадкам.

Народные приметы 1 июня:

  • Если солнце светит ярко, лето будет очень жарким;

  • Если рыба плещется в водоёмах, пора отправляться на рыбалку;

  • Если в небе много звёзд, будет летом много тёплых дней;

  • Нет ранним утром росы – жди дождя;

  • Если утром очень пасмурно, быть лету дождливым и коротким;

  • Сколько в небе птиц увидели, столько удачных дней ждёт вас впереди;

  • Если нашли в лесу много грибов, быть лету плодородным;

  • Если вороны каркают целый день, ожидайте хороший урожай зерновых.

Запреты:

  • Никому нельзя давать в долг хлеб и соль.

  • Не смейте 1 июня небрежно срывать и выбрасывать какие-либо растения.

  • Не рекомендуется грудного ребёнка оставлять одного в комнате.

  • Запрещено надевать ношеную (несвежую) одежду.

  • Нельзя грустить, иначе летом будут постоянно лить дожди.

Также, 1 июня отмечается - Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников, который призван напомнить обществу о необходимости защищать права ребенка. Во многих странах в этот день проходит множество массовых, развлекательных и культурных мероприятий для детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько выходных и праздничных дней будут в июне 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полез через двойную сплошную: "министр ДНР" устроил ДТП в Донецке (фото)
02 За плечами было более тысячи полетов: в России насмерть разбился парашютист (видео момента)
03 "Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
04 Под Одессой бомж изнасиловал 8-летнюю девочку (фото и видео)
05 Под Киевом отец "сдавал" дочек знакомым и режиссировал с ними детское порно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Журналисты раскрыли новые детали переговоров Медведчука и главарей боевиков (видео)
Журналисты раскрыли новые детали переговоров Медведчука и главарей боевиков (видео)
&quot;Е**ло ей надо разбить&quot;: в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
"Е**ло ей надо разбить": в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
&quot;Морские сопли&quot; захватили побережье Турции (фото, видео)
"Морские сопли" захватили побережье Турции (фото, видео)
Какой праздник 1 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 1 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь