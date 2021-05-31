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Комаровский дал оценку работе Степанова во главе Минздрава

Комаровский дал оценку работе Степанова во главе Минздрава
14:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей должности был лучшим из всех своих предшественников.

Такое мнение во время интервью 31 мая главе интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону озвучил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

"Это был лучший министр из последних... Степанов первый говорил, что нам (выделили) мало денег (на систему здравоохранения)", – сообщил врач.

По его словам, для медсообщества Степанов был "понятен и прогнозируем" больше, чем его предшественники.

В свою очередь Гордон назвал Степанова "негодяем" и сказал, что "ненавидит его", рассказав, что тот предлагал нардепам деньги за отказ поддерживать постановление о снятии его с должности.

В ответ на это Комаровский спросил, писали ли депутаты заявление в полицию.

Гордон сообщил, что у нардепов нет желания "выносить ссору из избы".

Он также высказал претензии к Степанову из-за проваленной вакцинации.

"Я могу оценивать деятельность министра исключительно из практических, врачебных действий. Куча вещей, которые были убиты при Супрун, были возрождены при Степанове", – ответил врач, подчеркнув свою уверенность в том, что в провалах виновата "вся система", а не конкретный человек.

Напомним, что 18 мая, в Верховной Раде проголосовали за отставку трех министров. Среди них оказался тогдашний глава Минздрава Максим Степанов. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Максим Степанов, Евгений Комаровский.
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