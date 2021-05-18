"Мне непонятно": Степанов обиженно отреагировал на отставку (видео)

Во вторник, 18 мая, Верховная Рада проголосовала за отставку трех министров. Среди них оказался и глава Минздрава Максим Степанов.

Как сообщают "VESTI", сразу же после голосования он покинул здание парламента, не дав никаких комментариев.

Позже в эфире канала "Украина 24" он рассказал, что основным инициатором его отставки был премьер Денис Шмыгаль, при том его мотивацию он назвал "непонятной".

"Мне кажется, что когда ты работаешь в команде, а Кабмин это команда, то если существуют какие-то претензии к работе, к стилю работы, то, наверное, они высказываются в процессе работы", - сказал он.

Степанов признал, что "возможно был эмоциональным во время совещаний".

Также он согласился с предположением, что их со Шмыгалем "конфликт" начался во время распределения бюджета, когда Степанов попросил 5% на медицину.

"Это выбивание денег, иначе это не скажешь, это почему-то было воспринято, как формирование собственного политического имиджа", - добавил он.

Как известно, накануне профильный комитет Верховной Рады не поддержал отставку Степанова.

Однако глава "Слуги народа" Давид Арахамия, после заседания фракции, заявил, что "СН" поддержит увольнение министра.

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