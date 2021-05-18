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Рада решила судьбу министров Степанова, Криклия и Петрашко

Рада решила судьбу министров Степанова, Криклия и Петрашко
16:58 Сегодня Телеграф

Во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады во вторник, 18 мая, нардепы отправили в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом стало известно во время онлайн трансляции заседания.

По Владиславу Криклию такое решение поддержали 284 депутата.

Отметим, что на место Криклия метит руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков. О нем известно, что Кубраков активно занимался инициированным Офисом президента Зеленского проектом "Велике будівництво".

Что касается отставки министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, то за нее отдали свои голоса 280 депутатов.

Отставка Игоря Петрашко

"Против" отставки Петрашко оказалось 0 голосов, воздержались 16 и не голосовали 27 нардепов.

Петрашко отправили в отставку

Отметим, что кресло Петрашко может занять Алексей Любченко.

Самым противоречивым вопросом оказалась отставка министра здравоохранения Максима Степанова

Отставка Степанова

Несмотря на то, что в понедельник, 17 мая, Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на заседании не поддержал отставку Степанова, это не помешало нардепам 292 голосами снять Степанова с должности.  Против проголосовал 1 нардеп, воздержались 8.

Отставка Степанова

Возможной кандидатурой на его место на данный момент рассматривается кандидатура главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Подробнее о том, почему происходят ротации в Кабмине и когда можно ожидать следующих, читайте в материале "Телеграфа": Степанов и Ко – на выход: как чистки в Кабине спасают Зеленского.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Видео, Рада, Максим Степанов, Владислав Криклий, Игорь Петрашко, отставки.
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