В "Слуге народа" назвали кандидатов на должности министров экономики и инфраструктуры

В пятницу, 14 мая, стало известно, что двое министров Кабмина написали заявления об уходе с должности по собственному желанию.

Теперь же появилась первая информация о возможных преемниках. Об этом сообщили нардепы "Слуги народа" Юлия Гришина и Александр Качура.

По их информации, на должность главы Минэкономики вместо Игоря Петрашко рассматривается глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

А сменить Владислава Криклия на посту главы Мининфраструктуры может глава "Укравтодора" Александр Кубраков.





Примечательно, что назначение Любченко пришлось не по душе нардепу Александру Дубинскому.





Как сообщалось ранее, "Телеграфу" стало известно, что в Раде собирают подписи об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. В настоящее время известно, что собрано уже более 150 подписей.

Помимо того, появились противоречивые данные о том, что Степанов уже написал заявление.