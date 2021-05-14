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Пятница, 14.05.2021
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В "Слуге народа" назвали кандидатов на должности министров экономики и инфраструктуры

В "Слуге народа" назвали кандидатов на должности министров экономики и инфраструктуры
20:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В пятницу, 14 мая, стало известно, что двое министров Кабмина написали заявления об уходе с должности по собственному желанию. 

Теперь же появилась первая информация о возможных преемниках. Об этом сообщили нардепы "Слуги народа"  Юлия Гришина и Александр Качура. 

По их информации, на должность главы Минэкономики вместо Игоря Петрашко рассматривается глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. 

А сменить Владислава Криклия на посту главы Мининфраструктуры может глава "Укравтодора" Александр Кубраков. 


Примечательно, что назначение Любченко пришлось не по душе нардепу Александру Дубинскому.


Как сообщалось ранее, "Телеграфу" стало известно, что в Раде собирают подписи об отставке  министра здравоохранения Максима Степанова. В настоящее время известно, что собрано уже более 150 подписей. 

Помимо того, появились противоречивые данные о том, что Степанов уже написал заявление

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Кабмин, Владислав Криклий, Александр Кубраков, Игорь Петрашко, Алексей Любченко.
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