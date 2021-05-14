Появились противоречивые данные об отставке Степанова

В Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний в Facebook.

В свою очередь, Степанов опроверг эту информацию в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, он не написал заявление об отставке с поста главы Минздрава.

"Я заявление не писал", - сказал он.

На вопрос журналиста, а будет ли, Степанов ответил следующее: "Последние шесть месяцев … начали собирать подписи активно за мою отставку. По сути дела, эти слухи о моей отставке начались через месяц после моего назначения. Я знаю, что сделал за этот год и как мы проходим эту эпидемию", - сказал он.

В то же время, как сообщил бывший нардеп Сергей Лещенко, Шмыгаль действительно подписал представление на отставку Максима Степанова с поста министра охраны здоровья.

Как передает "Украинская правда", Степанов в пятницу, 14 мая, оказывается, был в Офисе президента. Там президент Владимир Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время для размышлений, но, по всей видимости, пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.

Как сообщал "Телеграф", внеочередное заседание и голосование за отставку министра здравоохранения Максима Степанова может состояться уже на следующей пленарной неделе, в четверг, 20 мая.