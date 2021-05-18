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Степанов и Ко – на выход: как чистки в Кабине спасают Зеленского

Степанов и Ко – на выход: как чистки в Кабине спасают Зеленского
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф

Во вторник, 18 мая, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят три кадровых вопроса. Речь идет о кадровых рокировках, связанных с отставками министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.

Почему происходят ротации в Кабмине и когда можно ожидать следующих, "Телеграфу" рассказал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"Отставка трех министров – ход, необходимый для сохранения правительства Шмыгаля. Его Кабмин вполне устраивает Офис президента, потому что является бесхребетным, ширмой для ОП, где и принимаются основные решения. Кто во всем виноват? Правительство. Кто молодец? Зеленский. Но негатив периодически нужно снимать. Потому и снимают ряд министров. Петрашко и Крилкия уговорили сняться добровольно. Степанов решил побороться. Но вряд ли у него что-то получится. За снятие главы МОЗ точно проголосует часть "Слуги народа". Подтянутся и нардепы из "Батькивщины", "Европейской солидарности", "Голоса", внефракционные, депутатские группы. Так что, скорее всего, слетят все трое", – прогнозирует Виктор Бобыренко.

Он напоминает, что все представленные в Раде политсилы, за исключением "слуг", кричали о провале с вакцинацией и о том, что нужно реагировать.

"Но Степанова в данном случае делают "стрелочником". В том числе свои же. Напомню, что Зеленский уверял, что "мы – чемпионы по борьбе с ковидом". А тут оказывается, что мы в этом деле – в хвосте планеты. Кто виноват? Конечно, не Зеленский. Вот и "прилетело" Степанову", – поясняет аналитик.

По его мнению, не столь важно, на кого будут менять уходящих министров. Потому что решения всё равно принимаются в Офисе президента.

"Некоторые эксперты говорят, что мы видим сейчас попытку Зеленского оттолкнуть от олигархов. Но если Коломойский уже стал токсичным и от него действительно хотели бы отойти, то Ахметов – точно нет. Многие решения принимаются явно в его пользу, – отмечает Виктор Бобыренко. – Так что все кривляния с отставкой – попытка протянуть ахметовского Шмыгаля-премьера до осени. Следующий для него тяжелый период – вхождение в новый отопительный сезон с плохими тарифами, возмущением населения. И тогда нас вновь ждет или точечная смена министров, или – на выход весь Кабмин. Но пожертвовать удобным ОП Шмыгалем могут лишь тогда, когда для власти всё станет совсем плохо".

Отметим, что новым министром экономики может стать глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, а министром инфраструктуры – руководитель Укравтодора Александр Кубраков.

Хоть в понедельник, 17 мая, Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на заседании не поддержал отставку министра охраны здоровья Максима Степанова, отставка эта будет проголосована. Возможным новым министром МОЗ может стать заместитель Степанова и по совместительству главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как сообщал "Телеграф", главной причиной отставки Степанова в "Слуге народа" назвали провал вакцинации в Украине.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Кабмин, Максим Степанов, Владислав Криклий, Денис Шмыгаль, Офис Президента.
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