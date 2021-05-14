Степанову приготовиться? Два украинских министра уходят "по собственному желанию"

В составе Кабинета министров произошли изменения.

Об этом сообщают нардепы Алексей Гончаренко и Александр Дубинский.

Отмечается, что в отставку ушел министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, а также министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отмечается, что министры сложили полномочия "по собственному желанию".







Кроме того, как сообщает "УП" со ссылкой на свои источники, подобную судьбу может повторить и глава Минздрава Максим Степанов.

"Наши источники утверждают, что в ближайшие дни аналогичное заявление может поступить от министра здравоохранения Степанова, но этот вопрос еще решается", - говорится в сообщении.





Как сообщалось ранее, "Телеграф" писал о том, что за отставку Степанова подписалось более 150 народных депутатов, 70 из которых – члены фракции "Слуга народа".