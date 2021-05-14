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Степанову приготовиться? Два украинских министра уходят "по собственному желанию"

Степанову приготовиться? Два украинских министра уходят "по собственному желанию"

Степанову приготовиться? Два украинских министра уходят "по собственному желанию"
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

В составе Кабинета министров произошли изменения. 

Об этом сообщают нардепы Алексей Гончаренко и Александр Дубинский. 

Отмечается, что в отставку ушел министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, а также министр инфраструктуры Владислав Криклий. 

Отмечается, что министры сложили полномочия "по собственному желанию". 



Кроме того, как сообщает "УП" со ссылкой на свои источники, подобную судьбу может повторить и глава Минздрава Максим Степанов. 

"Наши источники утверждают, что в ближайшие дни аналогичное заявление может поступить от министра здравоохранения Степанова, но этот вопрос еще решается", - говорится в сообщении. 


Как сообщалось ранее, "Телеграф" писал о том, что за отставку Степанова подписалось более 150 народных депутатов, 70 из которых – члены фракции "Слуга народа". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 338

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Кабмин, Алексей Гончаренко, Владислав Криклий, Александр Дубинский, Игорь Петрашко.
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