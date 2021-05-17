Степанов съязвил в адрес своего возможного преемника Ляшко (видео)

Фракция "Слуга народа" провела заседание, во время которого решалась судьба министра здравоохранения Максима Степанова.

После заседания СМИ удалось задать несколько вопросов Степанову по поводу его отставки. И хоть на большинство вопросов он ответил уклончиво, но все же дал комментарий относительно возможного назначения на пост главы Минздрава главного санврача Украины Виктора Ляшко.

"Виктор Кириллович работал моим заместителем, отвечал там конкретно за лабораторные центры, за эпидрасследования, за программу COVAX (программа помощи бедным странам с вакциной от COVID-19, - ред.), кстати, то что касается вакцинации", - сказал Степанов.

Очевидно, что он указал на COVAX, поскольку главной причиной отставки Степанова в "СН" назвали провал вакцинации в Украине.

На вопрос о том, есть ли голоса за его отставку, министр ответил, что все будет решено уже во вторник.

Позже, говоря о смене главы Минздрава, глава "СН" Давид Арахамия заявил, что несмотря на "некоторые разногласия", он ожидает, что "слуги" дадут около 200 голосов, а в целом в зале наберется 250-270.

В свою очередь, нардеп Алексей Устенко добавил, что "слуги" будут голосовать не только за отставку Степанова, но и министров инфраструктуры Владислава Криклия и экономики Игоря Петрашко.

Как сообщалось ранее, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не смог достичь консенсуса относительно увольнения Степанова и предложил решить этот вопрос на заседании парламента.