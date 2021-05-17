Отставка Степанова: профильный комитет вынес свой вердикт

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на заседании в понедельник, 17 мая, не поддержал отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

В частности, "за" отставку проголосовали 7 членов комитета, столько же – "против", а еще один воздержался.

При этом члены комитета почти единогласно приняли решение рекомендовать народным депутатам определяться с этим вопросом на голосовании в сессионном зале: за такое решение проголосовали 13 членов комитета, тогда как один член комитета выступил "против" и еще один воздержался.

Такое решение комитет принял на фоне того, что парламентская фракция "Слуга народа" в 18:15 понедельника соберется на заседание с участием премьерминистра Дениса Шмыгаля, на котором нардепы из "монобольшинства" будут рассматривать увольнение Степанова.

Ранее в понедельник спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что во вторник, 18 мая, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которое будет посвящено кадровым вопросам, в том числе увольнению Степанова.

Сам Степанов отреагировал на свое возможное увольнение видеообращением.