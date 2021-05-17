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Степанов отреагировал на слухи о своем увольнении и записал видеообращение

Степанов отреагировал на слухи о своем увольнении и записал видеообращение
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф скриншот

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не писал никаких заявлений об увольнении, и народные депутаты, принимая решение о том, оставаться ему на посту или покинуть его, должны осознавать всю меру ответственности, которую они несут за свои решения.

Об этом он завил в видеообращении, опубликованном в понедельник, 17 мая, на своей странице в соцсети Facebook.

"У меня в жизни есть принцип – завершать начатое. Поэтому я не писал никаких заявлений на увольнение, потому что несу ответственность перед людьми. В свою очередь депутаты (народные – ред.), осознавая всю меру своей ответственности, должны принимать решение. Это соответствует демократическим принципам формирования органов власти в европейской стране", - сказал Степанов.

При этом министр отметил, что между ним и коллегами время от времени происходили споры, поскольку он "всегда твердо стоял на позиции, что здоровье нации нельзя ставить в зависимость от каких-либо других проектов".

Он также заявил, что не будет закрывать глаза на то, как "руками политических сил с низким рейтингом уничтожается медицинская система, а врачей вновь пытаются загнать в стойло".

Минус Степанов: когда рассмотрят отставку министра здравоохранения и кто сядет в его кресло

Ранее в понедельник на согласительном совете фракций и групп Верховной Рады спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что во вторник, 18 мая, состоится внеочередное заседание, которое будет посвящено кадровым вопросам.

"Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей. Это вопросы кадровые: написали заявления по собственному желанию - это господин (министр инфраструктуры Владислав – ред.) Криклий и господин (министр экономики Игорь – ред.) Петрашко, есть представление премьер-министра Украины, касающееся (отставки – ред.) господина Степанова", - сказал спикер.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 289

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Заявление, Увольнение, Позиция, Максим Степанов.
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