Скачать
Понедельник, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Озвучку фильмов и сериалов на украинском языке хотят отстрочить на год: в "Слуге народа" объяснили почему
Озвучку фильмов и сериалов на украинском языке хотят отстрочить на год: в "Слуге народа" объяснили почему
Доллар продолжает дешеветь - что будет с курсом валют в июне? Прогноз аналитика
Доллар продолжает дешеветь - что будет с курсом валют в июне? Прогноз аналитика
Опыт не пропьешь: патрульные вскрыли авто полиции линейкой прямо у стен Верховной Рады (фото)
Опыт не пропьешь: патрульные вскрыли авто полиции линейкой прямо у стен Верховной Рады (фото)
Апелляционный суд оправдал Стерненко по "делу о 300 гривнах", за которые ему светило 7 лет
Апелляционный суд оправдал Стерненко по "делу о 300 гривнах", за которые ему светило 7 лет

Лукашенко наконец лишат почетного звания в Украине

Лукашенко наконец лишат почетного звания в Украине
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Киевский национальный университет может лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора уже 7 июня. 

Как сообщает Интерфакс, об этом рассказал ректор университета Владимир Бугров во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука". 

По его словам,процедуры лишения почетных званий не существовало, но три комиссии ученого совета провели необходимые работы для ее разработки. 

Главными основаниями для лишения звания, он называет нарушения прав человека и неуважение к Украине.  

Окончательно процедуру утвердят во время заседания ученого совета 7 июня. Тогда же Лукашенко лишат звания почетного доктора. 

Студенты и выпускники учебного заведения обращались к руководству КНУ с аналогичной просьбой еще в августе 2020 года. 

"Александр Лукашенко отвечает за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы Президента Беларуси 2020 года. Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокое звание Почетного доктора", - писала тогда выпускница КНУ Елена Никулина. 

Лукашенко получил звание в 2009 году от тогдашнего ректора Леонида Губерського. 

Как сообщалось ранее, МИД Украины создало список пособников режима Александра Лукашенко для дальнейшего введения санкций и передало его в СНБО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 138

Все по теме:

Киев, Александр Лукашенко, КНУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польша хочет упростить доступ к работе украинцам: названы востребованные у соседей специальности
02 В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
03 Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)
04 "Устал от жизни": в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)
05 "Динамо" хочет перехватить у "Шахтера" талантливого бразильца (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Наша картина дня стала сильно отличаться от государственной&quot;: в РФ закрылось крупное интернет-СМИ
"Наша картина дня стала сильно отличаться от государственной": в РФ закрылось крупное интернет-СМИ
На Житомирщине мужчину поразила молния: спасатели рассказали о последствиях ЧП
На Житомирщине мужчину поразила молния: спасатели рассказали о последствиях ЧП
На границе с Крымом закроют КПВВ: подробности
На границе с Крымом закроют КПВВ: подробности
Влипшая в скандал из-за голых фото бывшая советница Авакова Настя Деева впервые стала мамой
Влипшая в скандал из-за голых фото бывшая советница Авакова Настя Деева впервые стала мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь