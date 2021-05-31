Лукашенко наконец лишат почетного звания в Украине

Киевский национальный университет может лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора уже 7 июня.

Как сообщает Интерфакс, об этом рассказал ректор университета Владимир Бугров во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

По его словам,процедуры лишения почетных званий не существовало, но три комиссии ученого совета провели необходимые работы для ее разработки.

Главными основаниями для лишения звания, он называет нарушения прав человека и неуважение к Украине.

Окончательно процедуру утвердят во время заседания ученого совета 7 июня. Тогда же Лукашенко лишат звания почетного доктора.

Студенты и выпускники учебного заведения обращались к руководству КНУ с аналогичной просьбой еще в августе 2020 года.

"Александр Лукашенко отвечает за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы Президента Беларуси 2020 года. Это лицо не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокое звание Почетного доктора", - писала тогда выпускница КНУ Елена Никулина.

Лукашенко получил звание в 2009 году от тогдашнего ректора Леонида Губерського.

Как сообщалось ранее, МИД Украины создало список пособников режима Александра Лукашенко для дальнейшего введения санкций и передало его в СНБО.