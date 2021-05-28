Украина готовит неприятный сюрприз пособникам Лукашенко: в МИД рассказали о планах Киева

В МИД Украины создали и передали в СНБО список пособников режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".

По его словам, в МИД готовят пакет санкций против людей, поддерживающих режим и выразил надежду, что СНБО поддержит его в ближайшее время.

В "черный список" могут попасть сторонники Лукашенко, причастные к фальсификациям итогов президентских выборов, а также к репрессиям против мирных жителей.

Напомним, 23 мая над Беларусью был перехвачен пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега.

Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков и считают террористом.

Сапеге, которая является гражданкой РФ, инкриминируют работу в телеграм-канале "Черная книга Беларуси", публиковавшего информацию о силовиках. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

После этого ряд стран, включая Украину, ограничили или запретили полеты над Беларусью, а также закрыли для белорусских самолетов свое воздушное пространство.

В ответ Минск заблокировал поставки в Украину бензина А-95, а также ввел индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров.