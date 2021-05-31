Известного украинского писателя Слабошпицкого не могут похоронить: названа причина

Известного украинского писателя, литературоведа и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого не могут похоронить, так как городские власти не дают разрешения.

Об этом сообщила его жена Светлана Короненко в Фейсбук.

"Семья не может похоронить Михаила Слабошпицкого, так как администрация Кличко не дает разрешения похоронить писателя на Байковом кладбище", - написала она.

Как известно, Слабошпицкий был членом Национального союза писателей Украины.

Он также является автором многочисленных документальных, публицистических и биографических работ, а также детских произведений.

За роман "Поэт из ада" стал лауреатом премии имени Тараса Шевченко.

О его смерти стало известно в воскресенье, 30 мая. Слабошпицкий умер на 75-ом году жизни. О причинах не сообщалось.