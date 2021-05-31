Скачать
Понедельник, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Озвучку фильмов и сериалов на украинском языке хотят отстрочить на год: в "Слуге народа" объяснили почему
Озвучку фильмов и сериалов на украинском языке хотят отстрочить на год: в "Слуге народа" объяснили почему
Под Киевом отец "сдавал" дочек знакомым и режиссировал с ними детское порно
Под Киевом отец "сдавал" дочек знакомым и режиссировал с ними детское порно
Шарий лишился статуса беженца в Литве и объявлен персоной нон грата
Шарий лишился статуса беженца в Литве и объявлен персоной нон грата
Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть
Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть

Известного украинского писателя Слабошпицкого не могут похоронить: названа причина

Известного украинского писателя Слабошпицкого не могут похоронить: названа причина
Обновлено 19:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Известного украинского писателя, литературоведа и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого не могут похоронить, так как городские власти не дают разрешения. 

Об этом сообщила его жена Светлана Короненко в Фейсбук. 

"Семья не может похоронить Михаила Слабошпицкого, так как администрация Кличко не дает разрешения похоронить писателя на Байковом кладбище", - написала она. 

Как известно, Слабошпицкий был членом Национального союза писателей Украины.

Он также является автором многочисленных документальных, публицистических и биографических работ, а также детских произведений. 

За роман "Поэт из ада" стал лауреатом премии имени Тараса Шевченко. 

О его смерти стало известно в воскресенье, 30 мая. Слабошпицкий умер на 75-ом году жизни. О причинах не сообщалось. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 221

Все по теме:

Украина, Умер, Михаил Слабошпицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польша хочет упростить доступ к работе украинцам: названы востребованные у соседей специальности
02 В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
03 Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)
04 "Устал от жизни": в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)
05 "Динамо" хочет перехватить у "Шахтера" талантливого бразильца (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Угроза Запада&quot;: Россия собирается развернуть новые воинские части у границ Украины
"Угроза Запада": Россия собирается развернуть новые воинские части у границ Украины
&quot;Е**ло ей надо разбить&quot;: в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
"Е**ло ей надо разбить": в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
&quot;Морские сопли&quot; захватили побережье Турции (фото, видео)
"Морские сопли" захватили побережье Турции (фото, видео)
&quot;Я старался!&quot; Подставной священник переполошил РПЦ, записав битбокс на видео
"Я старался!" Подставной священник переполошил РПЦ, записав битбокс на видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь