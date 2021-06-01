Украина официально начинает борьбу с пластиковыми пакетами: что и где теперь запрещено законом

В Верховной Раде Украины приняли новый закон, который направлен на ограничение оборота пластиковых пакетов в Украине.

Об этом 1 июня сообщили в Телеграм-канале ВР.

Данный закон предусматривает сокращение числа пластиковых пакетов на территории страны, а также ограничение их распространения для сохранения и улучшения окружающей среды.

Согласно тексту закона, им запрещается продавать:

сверхтонкие пластиковые пакеты,

тонкие пластиковые пакеты,

оксорозложимые пластиковые пакеты.

Данный запрет не действует на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые предназначаются для упаковки и транспортировки продуктов и распространяются как первичная упаковка.

Остальные пластиковые пакеты будут изымать из обращения.

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