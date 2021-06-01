Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда ждать и как подготовиться

Первый месяц лета не обещает метеозависимым сильных всплесков. Однако все же Землю ожидает одна сильная магнитная буря, к которой следует подготовиться заранее, чтобы не чувствовать себя плохо.
Для этого "Телеграф" составил прогноз геомагнитных бурь на июнь 2021 года.
Единственная магнитная буря в июне ожидается в среду 16 июня, а также небольшие геомагнитные всплески возможны 2, 3, 17 и 26 июня.
В эти дни метеозависимые люди могут ощущать головную боль, головокружение, возможны скачки давления, боли в спине и суставах, усталость, проблемы со сном, перепады настроения, обострение хронических заболеваний.
Сгладить неприятные симптомы магнитных бурь можно, если готовиться к ним заранее:
Рекомендуется за несколько дней до бури отказаться от кофе, сигарет и алкоголя.
Стоит ограничить употребление калорийной пищи.
Проводите больше времени на свежем воздухе.
Принимайте контрастный душ и не нервничайте.
Ранее "Телеграф" писал, как магнитные бури могут усложнить привычный уклад жизни.