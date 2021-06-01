Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда ждать и как подготовиться

Первый месяц лета не обещает метеозависимым сильных всплесков. Однако все же Землю ожидает одна сильная магнитная буря, к которой следует подготовиться заранее, чтобы не чувствовать себя плохо.

Для этого "Телеграф" составил прогноз геомагнитных бурь на июнь 2021 года.

Единственная магнитная буря в июне ожидается в среду 16 июня, а также небольшие геомагнитные всплески возможны 2, 3, 17 и 26 июня.

В эти дни метеозависимые люди могут ощущать головную боль, головокружение, возможны скачки давления, боли в спине и суставах, усталость, проблемы со сном, перепады настроения, обострение хронических заболеваний.

Сгладить неприятные симптомы магнитных бурь можно, если готовиться к ним заранее:

Рекомендуется за несколько дней до бури отказаться от кофе, сигарет и алкоголя.

Стоит ограничить употребление калорийной пищи.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Принимайте контрастный душ и не нервничайте.

Ранее "Телеграф" писал, как магнитные бури могут усложнить привычный уклад жизни.