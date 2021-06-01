"Бандеровцы взяли в заложники" Комаровского: врач повеселил письмом из России

Доктор Евгений Комаровский развеселил украинцев письмом, в котором россиянка просит подтвердить, что с ним все хорошо и его не "держат в заложниках бандеровцы".

Его он опубликовал в своем Telegram-канале.

"На видео Вы были бодры и как обычно жизнеутверждающи и ну совершенно не похожи на человека, которого держат в заложниках бандеровцы", - пишет в письме жительница Тверской области РФ.

Вопросом о состоянии Комаровского женщина обеспокоилась после того, как ее бабушка поинтересовалась, почему "его (Комаровского, - Авт.) перестали показывать по телевизору".

"Наверняка, сказала она, его держат в заложниках, наверняка он рвется в нашу прекрасную Россию всеми силами, а они не разрешают ему выехать из страны. Господи кто - они? - спросила я. На что получила ответ: укрофашисты", - передала причитания пожилой женщины в письме жительница России.

Как сообщал "Телеграф", ранее Комаровский озвучил прогноз, когда ситуация с коронавирусом в Украине снова ухудшится.