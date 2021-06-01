Скачать
Вторник, 01.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Пишут, что мы убийцы": отец казанского стрелка разоткровенничался о сыновьях
"Пишут, что мы убийцы": отец казанского стрелка разоткровенничался о сыновьях
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
"Кремль тратит огромные деньги, но...": почему планы Путина по водоснабжению Крыма - утопия
"Кремль тратит огромные деньги, но...": почему планы Путина по водоснабжению Крыма - утопия

"Бандеровцы взяли в заложники" Комаровского: врач повеселил письмом из России

"Бандеровцы взяли в заложники" Комаровского: врач повеселил письмом из России
17:11 Сегодня Телеграф

Доктор Евгений Комаровский развеселил украинцев письмом, в котором россиянка просит подтвердить, что с ним все хорошо и его не "держат в заложниках бандеровцы".

Его он опубликовал в своем Telegram-канале.

"На видео Вы были бодры и как обычно жизнеутверждающи и ну совершенно не похожи на человека, которого держат в заложниках бандеровцы", - пишет в письме жительница Тверской области РФ.

Вопросом о состоянии Комаровского женщина обеспокоилась после того, как ее бабушка поинтересовалась, почему "его (Комаровского, - Авт.) перестали показывать по телевизору".

"Наверняка,  сказала она, его держат в заложниках, наверняка он рвется в нашу прекрасную Россию всеми силами, а они не разрешают ему выехать из страны. Господи кто - они? - спросила я. На что получила ответ:  укрофашисты", - передала причитания пожилой женщины в письме жительница России.

Письмо Комаровскому из России

Как сообщал "Телеграф", ранее Комаровский озвучил прогноз, когда ситуация с коронавирусом в Украине снова ухудшится.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 261

Все по теме:

Россия, Письма, Евгений Комаровский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полез через двойную сплошную: "министр ДНР" устроил ДТП в Донецке (фото)
02 "13 глубоко проникающих ранений": всплыли детали поножовщины с врачом в Одессе
03 "Быдлота блин": отрицавший коронавирус "слуга народа" набросился на журналистов из-за неправильной парковки
04 За плечами было более тысячи полетов: в России насмерть разбился парашютист (видео момента)
05 Во Флориде 7-летний герой спас отца и сестру от страшной смерти (их фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Огромный паук поселился на детской площадке в Днепре: стоит ли бояться встречи с ним
Огромный паук поселился на детской площадке в Днепре: стоит ли бояться встречи с ним
Белорусский политзаключенный едва не покончил с собой в зале суда: видео и детали ЧП
Белорусский политзаключенный едва не покончил с собой в зале суда: видео и детали ЧП
Турция вернула обязательные ПЦР-тесты для туристов: что важно знать
Турция вернула обязательные ПЦР-тесты для туристов: что важно знать
Лукашенко собрался отправлять самолеты &quot;Белавиа&quot; в Крым: озвучена угроза
Лукашенко собрался отправлять самолеты "Белавиа" в Крым: озвучена угроза
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь