Какой праздник 2 июня: народные приметы и запреты

2 июня православная церковь отмечает память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. По приметам на 2 июня определяли, каким будет урожай огурцов. В народном календаре день получил несколько названий: "Тимофей Грядочник", "Тепловей", "Огуречник", "Огородное прясло".

Мученики Фалалей, Александр и Астерий пострадали за свою веру во Христа при правлении римского императора Нумериана. Святой Фалалей отказался отречься от христианства и был готов принять мученическую смерть. Его палачами были Алек­сандр и Асте­рий. Они не захотели мучить Фалалея, за что также были приговорены к смерти.

В этот день, по народной примете, нужно было высевать огурцы. Высаживать огурцы нужно втайне от любопытных глаз. Скрывали этот процесс не только от соседей, но даже от домочадцев. Чтобы овощи были сладкими, их укрывали листьями. В жаркую погоду огурцы поливали дважды в день.

На Руси в этот день матери читали заговоры над своими сыновьями и дочками, чтобы уберечь кроху от сглаза, порчи и других неприятностей.

Что нельзя делать 2 июня:

Нельзя ругаться и ссориться, бурно выяснять отношения.

Чтобы не обрести проблемы с деньгами, нужно в эту среду избегать рыжих котов.

Не следует стричь детей до 7 лет.

2 июня не стоит никому отдавать старые детские вещи.

Беременным строго-настрого запрещено в этот день заниматься хендмейдом (шить или вязать) и в целом делать узлы.

Народные приметы:

Если в первые дни июня дождь идёт, остаток месяца будет сухим;

Кроты вылезли из своих нор – к дождю;

Вечером небольшая роса? Следующий день будет солнечный;

Вороны сели клювами в одну сторону – к сильному ветру;

На елях много шишек? Жди богатого урожая огурцов;

Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.

Утки целый день плещутся в воде и ныряют - к дождю.

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