Украинские военные показали, как будут отвечать на обстрелы врага новыми реактивными снарядами для "Града" (видео)

По тесной кооперации предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса в Украине создан новый отечественный боеприпас повышенной дальности 122-мм реактивный снаряд "Тайфун-1" к РСЗО"Град".

Об этом сообщает во вторник, 1 июня, пресс-служба Минобороны Украины.

"Опытные образцы этого вооружения в рамках соответствующей опытно-конструкторской работы по договору с Министерством обороны Украины были разработаны ГП "КБ "Пивденное" имени М. К. Янгеля" (г.Днепр)", – говорится в сообщении.

На днях успешные испытательные пуски украинских реактивных снарядов калибра 122мм "Тайфун-1" к РСЗО "Град" были проведены на полигоне межвидовых центра подготовки военных частей и подразделений "Широколановский" на Николаевщине.

Также в МОУ показали видео с испытаний:

"Министерство обороны сегодня финансирует отечественные предприятия для изготовления определенных образцов техники и вооружения даже при том условии, что для создания, испытания и ввод их в эксплуатацию может потребоваться от 3-х до 5-ти лет. В то время как Вооруженные силы Украины должны быть обеспечены всем необходимым уже сегодня", - говорится в сообщении.

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