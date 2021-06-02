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Украинские военные показали, как будут отвечать на обстрелы врага новыми реактивными снарядами для "Града" (видео)

Украинские военные показали, как будут отвечать на обстрелы врага новыми реактивными снарядами для "Града" (видео)
06:32 Сегодня Телеграф скриншот

По тесной кооперации предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса в Украине создан новый отечественный боеприпас повышенной дальности 122-мм реактивный снаряд "Тайфун-1" к РСЗО"Град".

Об этом сообщает во вторник, 1 июня, пресс-служба Минобороны Украины.

"Опытные образцы этого вооружения в рамках соответствующей опытно-конструкторской работы по договору с Министерством обороны Украины были разработаны ГП "КБ "Пивденное" имени М. К. Янгеля" (г.Днепр)", – говорится в сообщении.

На днях успешные испытательные пуски украинских реактивных снарядов калибра 122мм "Тайфун-1" к РСЗО "Град" были проведены на полигоне межвидовых центра подготовки военных частей и подразделений "Широколановский" на Николаевщине.

Также в МОУ показали видео с испытаний:

"Министерство обороны сегодня финансирует отечественные предприятия для изготовления определенных образцов техники и вооружения даже при том условии, что для создания, испытания и ввод их в эксплуатацию может потребоваться от 3-х до 5-ти лет. В то время как Вооруженные силы Украины должны быть обеспечены всем необходимым уже сегодня", - говорится в сообщении.

Читайте также интервью "Телеграфу" со-основателя компании "Атлон Авиа" Артема Вьюнника, которая обеспечивает дронами собственной разработки Вооруженные силы Украины: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера"

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 269

Все по теме:

Разработка, Испытания, Град, ОПК, Боеприпас, РСЗО, "Тайфун-1".
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