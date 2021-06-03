Дожди никуда не уйдут, но кое-где их будет меньше: синоптики озвучили прогноз погоды на 3 июня

Юго-восточный циклон не уйдет из Украины и 3 июня. Дожди ожидаются в южный, центральных и северо-восточных областях.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в своем прогнозе 2 июня.

По словам метеорологов больше всего осадков выпадет на полосе от Харькова, через Полтаву, Днепр, Кропивницкий до Одессы, Николаева и Херсона. При этом в Крыму, Приазовье и на Луганщине, дожди могут сменяться прояснениями.

В остальных территориях погода будет непостоянной, местами с небольшими дождями.

Воздух будет в среднем находиться в пределах от +15 до +20 градусов.

Холоднее всего будет вдоль полосы Харьков-Полтава-Днепр-Одесса.

В четверг в Киеве погода будет облачной. Средние температуры будут от +17 до +19 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики удивили своим прогнозом погоды на первый месяц лета.