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Дожди никуда не уйдут, но кое-где их будет меньше: синоптики озвучили прогноз погоды на 3 июня

Дожди никуда не уйдут, но кое-где их будет меньше: синоптики озвучили прогноз погоды на 3 июня
00:14 Сегодня Телеграф

Юго-восточный циклон не уйдет из Украины и 3 июня. Дожди ожидаются в южный, центральных и северо-восточных областях.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в своем прогнозе 2 июня.

По словам метеорологов больше всего осадков выпадет на полосе от Харькова, через Полтаву, Днепр, Кропивницкий до Одессы, Николаева и Херсона. При этом в Крыму, Приазовье и на Луганщине, дожди могут сменяться прояснениями.

осадки

В остальных территориях погода будет непостоянной, местами с небольшими дождями.

Воздух будет в среднем находиться в пределах от +15 до +20 градусов.

Холоднее всего будет вдоль полосы Харьков-Полтава-Днепр-Одесса.

тепло

В четверг в Киеве погода будет облачной. Средние температуры будут от +17 до +19 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

погода

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики удивили своим прогнозом погоды на первый месяц лета.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Погода, Прогноз погоды.
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