Большинство областей Украины наконец увидят солнце: какой будет погода 4 июня

В Украине в пятницу 4 июня циклон снова прольет дожди в восточных, южных, центральных и северных областях. Однако в остальных областях будет без осадков.

Таким прогнозом в четверг 3 июня поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам сухо в пятницу будет только в большинстве областей страны в северных и западных особенно.

Температуры воздуха нагреются до +17 +22 градусов.

Прохладнее будет на юго-востоке, в Донецке, Луганске, Запорожье и Крыму от +14 до +19 градусов.

Порывы ветра в стране будут северо-восточными.

Киев в пятницу встретит теплая погода без сильных осадков. Температуры в среднем будут от +18 до +20 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики удивили украинцев прогнозом погоды на июнь 2021.