В Украину начнет летать лоукостер из Германии

Лоукостер Eurowings из Германии, который входит в Lufthansa Group, запустит полеты с Украины в Дюссельдорф и обратно.

Об этом сообщает avianews.

Сообщается, что рейсы будут выполнять с 1 сентября через бориспольский аэропорт. Полеты будут осуществляться три раза в неделю: понедельник, среда, пятница.

Цена базового билета начинается от 49,99 долларов, с возможностью перевозки ручной клади.

С Дюссельдорфа самолет будет отправляться в 11:30 и прибывать в Киев в 15:10. Обратный рейс из Киева будет в 15:55 с прибытием в Дюссельдорф в 17:40.

Отметим, что Eurowings уже запросила права на маршрут в Нацгентстве авиации ФРГ.

Напомним, что 30 мая в аэропорту Берлина из-за сообщений о бомбе на борту совершил посадку самолет Ryanair, который выполнял рейс из Дублина в Краков.