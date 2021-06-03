"Через 30 лет увидят больных детей": украинец объявил голодовку из-за реформ питания Клопотенко

Необычный протестующий появился в центре Киева: мужчина объявил голодовку в знак протеста против реформы питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха, утверждая, что он лучше знает, как надо питаться.

В частности, мужчина голодает против рекомендованного меню для использования в учебных заведениях, детских учреждениях оздоровления и отдыха, а также детских учреждениях сферы социальной защиты, которое разработала рабочая группа в составе представители Минздрава, победителя кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко и команды проекта CultFood, технологи и диетологи, председатель ВОО "Ассоциация диетологов Украины".

По словам протестующего, новое меню "коренным образом не изменит здоровье детей".

"Я хотел взять мое здоровье, здоровье моих детей, взять за основу мой 20-летний опыт изменения культуры питания и изменить питание в школах и садиках", - говорит мужчина.

Он хотел бы провести эксперимент, сравнив его здоровье и его детей со здоровьем Клопотенко и его детей, и посмотреть, чье окажется лучше.

Если же сохранится нынешнее меню, а не будет взято за основу его, то, утверждает мужчина, через 30 лет дети будут болезненными и будут умирать.

"Если (президент – ред.) Владимир Зеленский сейчас не воспользуется моим опытом… то он и ему подобные депутаты через тридцать лет увидят болезненную смерть своих детей", - сказал протестующий.

Он планирует голодать "еще дней пятнадцать минимум".

Объясняя, почему он считает, что его опыт лучше утвержденного правительством, мужчина заявил: "Я когда-то 20 лет болел и если б слушал врачей, то не дожил бы даже до 35, сейчас мне 45".

Также мужчина отказался сказать, каким видом деятельности занимается: "Я не киевлянин, я случайный человек, которого болезнь чуть не загнала в могилу, я занялся питанием и сейчас я буду первым человеком, который проживет до 120 лет молодым и здоровым, и я хочу изменить питание детей".

Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

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