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Пятница, 04.06.2021
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Какой праздник 4 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 4 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В пятницу, 4 июня, почитается память святого мученика Василиска Команского.

Василиск родился в III веке в городе Амасье, Каппадокия. Во время правления императора Максимиана, Василиск был арестован и заточен в Команах. Там мужчине явился Бог и заявил, что поддержит его в предстоящих испытаниях. Позже Василиска заставили принести жертву языческим богам, но тот отказался. После этого мученик был обезглавлен.

В народе этот день посвящали Василиску - мифическому существу с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Иногда его изображали в виде дракона.

4 июня было принято слушать пение соловья. Тогда верили, что "хорошее утро с песен птиц начинается".

Народные приметы 4 июня

  • По пению соловья на рассвете судят о погоде - если оно радостное, значит, будет тепло.

  • Если ветер дует с севера - в ближайшие дни осадков не будет.

  • В этот день примечали, какая погода будет в декабре. Считалось, что если днем жара, то декабрь будет студеный, а вот если день выдался дождливым - декабрь дома по крыши заметет, знай снег лопатой откидывай.

  • Рожденные 4 июня считаются дисциплинированными, дружелюбными, добросовестными. Носить им следует опал.

Что запрещено делать 4 июня

  • Запрещено ловить соловьев и сажать их в клетку. В этот день стоит относиться к птицам особенно бережно.

  • Незамужним девушкам не стоит лить слезы, даже плакать от радости. Считалось, что в течение года придется расстраиваться по-настоящему.

  • Нежелательно 4 июня подметать или мыть полы - чтобы не вымести из дома удачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько выходных и праздничных дней будут в июне 2021 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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