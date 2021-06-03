За перегруженный транспорт придется дорого заплатить: Рада усилила штрафы

Верховная Рада приняла закон, вводящий штрафы за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, который является одним из двух необходимых для полноценного запуска автоматической системы габаритно-весового контроля.

Законопроект №3742 во втором чтении и в целом на пленарном заседании в четверг, 3 июня, поддержали 280 депутатов.

Закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе зафиксированных в автоматическом режиме.

Согласно тексту проголосованного закона, за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусмотрен штраф в 17 тысяч гривень. Для международных перевозок - 34 тыс. грн.

За превышение весово-габаритных нормативов от 5% до более 30% штраф варьируется от 8,5 тыс. грн до 51 тыс. грн.

Кроме того, Укртрансбезопасности дадут возможность взимать в судебном порядке плату за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, параметры которых нарушают нормы при осуществлении габаритно-весового контроля.

Этот закон является одним из двух необходимых для внедрения в Украине автофиксации весогабаритных нарушений на дорогах.

"Чтобы система действительно начала работать и привлекать к ответственности нарушителей, необходимо скорейшее принятие во втором чтении законопроектов №3742 и №3743, которые на законодательном уровне закрепляют возможность фиксации нарушений габаритно-весовых параметров в автоматическом режиме", - заявлял ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Ранее в четверг Верховная Рада дала "зеленый свет" "налогу на Google" в Украине.