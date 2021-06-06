Впервые почти за год в Украине менее тысячи заболевших COVID-19 за сутки: свежая сводка

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 937 граждан с COVID-19.
Об этом говорится в отчете Минздрава на воскресенье 6 июня.
Отметим, что в Украине менее 1000 случаев в сутки в последний раз было 3 августа 2020 года, тогда это число составило 990 человек.
Согласно данным статистики за день в Украине:
С начала пандемии в стране вирусом заразились 2,21 млн человек, вылечились 2,09 граждан, умерли 51,1 тысячи.
За день больше заболевших:
Напомним, что 3 июня Украина получила еще партию вакцин от COVID-19 по программе COVAX, которая помогает с обеспечением вакциной бедных стран.