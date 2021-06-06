Впервые почти за год в Украине менее тысячи заболевших COVID-19 за сутки: свежая сводка

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 937 граждан с COVID-19.

Об этом говорится в отчете Минздрава на воскресенье 6 июня.

Отметим, что в Украине менее 1000 случаев в сутки в последний раз было 3 августа 2020 года, тогда это число составило 990 человек.

Согласно данным статистики за день в Украине:

994 украинца попали в больницы,

42 человека умерло,

вылечились 4516 граждан,

16749 людей прошли тесты ПЦР.

С начала пандемии в стране вирусом заразились 2,21 млн человек, вылечились 2,09 граждан, умерли 51,1 тысячи.

За день больше заболевших:

131 в Днепропетровской области,

102 человека заболели коронавирусом в Киеве,

на Киевщине 81 украинец заразился "короной",

79 людей подхватили COVID в Николаевской области,

на Херсонщине 61 житель получил позитивный ковид-тест.

Напомним, что 3 июня Украина получила еще партию вакцин от COVID-19 по программе COVAX, которая помогает с обеспечением вакциной бедных стран.