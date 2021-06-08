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Какой праздник 8 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 8 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В православной церкви 8 июня почитают память Карпа, который был одним из учеников святого Павла. По приметам, 8 июня хорошо ловятся коропы (карпы). В народном календаре дата получила название Карп-карполов. 

Карп зарекомендовал себя как человек добродетельный и обладающий возвышенной чистотой ума. За эти прекрасные качества апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской. 

В народе карп стал очень известен и почитаем, поскольку его имя созвучно с названием одного из вида рыб, и рыболовы всегда старались молиться Карпу о хорошем улове. 

В этот день обычно приглашали в дом печника, чтобы он проверил и при необходимости поправил печь. Принято было относиться к печникам с большим уважением, поскольку именно от их работы зависело, насколько тепло и уютно будет в доме, особенно, зимой.

В это время начинают цвести поздние сорта сливы, а с 8 по 15 июня принято сеять семена зимней редьки, капусты брокколи, репы. 

Народные приметы:

  • Раки выходят на берег – перед дождем и ненастьем.
  • Утки без конца ныряют и плещутся в воде – к дождю.
  • Рыба в реке играет у поверхности воды – к сырой погоде.
  • Прилив реки – к ясной погоде, отлив – к осадкам.
  • Много цветков на рябине – к урожаю овса, а вот плохое цветение сулит неурожай.
  • Комары роем летают – к хорошей погоде.

Запреты дня:

  • Не следует в этот вторник брать в долг и давать самому.
  • Не рекомендуется отказывать в гостеприимстве кому-либо.
  • Не стоит 8 июня бегать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лето в 2021 году в Украине будет относительно прохладным.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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