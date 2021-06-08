Какой праздник 8 июня: народные приметы и запреты

В православной церкви 8 июня почитают память Карпа, который был одним из учеников святого Павла. По приметам, 8 июня хорошо ловятся коропы (карпы). В народном календаре дата получила название Карп-карполов.
Карп зарекомендовал себя как человек добродетельный и обладающий возвышенной чистотой ума. За эти прекрасные качества апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской.
В народе карп стал очень известен и почитаем, поскольку его имя созвучно с названием одного из вида рыб, и рыболовы всегда старались молиться Карпу о хорошем улове.
В этот день обычно приглашали в дом печника, чтобы он проверил и при необходимости поправил печь. Принято было относиться к печникам с большим уважением, поскольку именно от их работы зависело, насколько тепло и уютно будет в доме, особенно, зимой.
В это время начинают цвести поздние сорта сливы, а с 8 по 15 июня принято сеять семена зимней редьки, капусты брокколи, репы.
Народные приметы:
Запреты дня:
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