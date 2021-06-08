Какой праздник 8 июня: народные приметы и запреты

В православной церкви 8 июня почитают память Карпа, который был одним из учеников святого Павла. По приметам, 8 июня хорошо ловятся коропы (карпы). В народном календаре дата получила название Карп-карполов.

Карп зарекомендовал себя как человек добродетельный и обладающий возвышенной чистотой ума. За эти прекрасные качества апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской.

В народе карп стал очень известен и почитаем, поскольку его имя созвучно с названием одного из вида рыб, и рыболовы всегда старались молиться Карпу о хорошем улове.

В этот день обычно приглашали в дом печника, чтобы он проверил и при необходимости поправил печь. Принято было относиться к печникам с большим уважением, поскольку именно от их работы зависело, насколько тепло и уютно будет в доме, особенно, зимой.

В это время начинают цвести поздние сорта сливы, а с 8 по 15 июня принято сеять семена зимней редьки, капусты брокколи, репы.

Народные приметы:

Раки выходят на берег – перед дождем и ненастьем.

Утки без конца ныряют и плещутся в воде – к дождю.

Рыба в реке играет у поверхности воды – к сырой погоде.

Прилив реки – к ясной погоде, отлив – к осадкам.

Много цветков на рябине – к урожаю овса, а вот плохое цветение сулит неурожай.

Комары роем летают – к хорошей погоде.

Запреты дня:

Не следует в этот вторник брать в долг и давать самому.

Не рекомендуется отказывать в гостеприимстве кому-либо.

Не стоит 8 июня бегать.

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