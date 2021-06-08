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Дожди будут, но тепло не уйдет: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 8 июня

Дожди будут, но тепло не уйдет: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 8 июня
00:21 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Во вторник 8 июня в большей части территорий Украины будет дождь.

Об этом в своем прогнозе 7 июня сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам меньшая вероятность осадков в видео дождя будет на северо-западе Украины - на Волыни, Ровенской и Житомирской областях, а также на юго-западе - в Крыму Николаевской и Одесской областях.

погода

Воздух в среднем по стране будет нагреваться от +19 до +24 градусов.

дожди

В столице Украины 8 июня погода будет дождливой. Воздух будет нагрет от +21 до +23 градусов.

карта

Карта: УГМЦ

Стоит отметить, что грозы во вторник ожидаются по всем территориям страны.

украина

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее украинские метеорологи рассказали, какой будет погода в стране в июне и июле.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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