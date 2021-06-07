Экс-чиновника СНБО заподозрили в госизмене: как его зовут и что о нем известно

Бывшему чиновнику Администрации президента сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что чиновник работая в АПУ, а затем и в СНБО, имел доступ к секретной информации и передавал ее спецслужбам другого государства.

В ОГП сообщили, что чиновник собирал информацию о внешнеполитических отношениях с ЕС, Китаем и Россией, внутренней обстановки и экономики.

В СБУ подтвердили, что бывший чиновник получил подозрение, а материалы по делу направлены в суд.

По данным издания OBOZREVATEL, речь идет о Леониде Пирожкове, его уже отправили под круглосуточный домашний арест.

Однако, как пишет depo.ua, сам Пирожков говорит, что новостей не читал и о подозрении ничего не слышал, хоть и признал, что "какое-то дело" против него было открыто.

"Дело какое-то было еще три года назад ... Сейчас еще разбираются с этими всеми моментами", - сказал он, не указав, о каком деле идет речь.

Пирожков занимал должность заместителя руководителя службы по вопросам экономической безопасности – руководителя управления по вопросам экономической и финансовой безопасности в Аппарате СНБО.

Он женат и имеет двоих детей.

В его декларации указано, что у него и жены есть три квартиры, два земельных участка, паркинг и автомобиль BMW X5 2010 года.

Как сообщалось ранее, бывшего и.о. главы ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ" Александра Скорика лишили свободы на 4 года за злоупотребление положением.