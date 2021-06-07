Бывшего топ-чиновника наказали тюремным сроком за миллионные убытки железнодорожного предприятия

Бывшему и.о. главы ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ" Александру Скорику вынесли решение в Высшем антикоррупционном суде. За злоупотребление положением его лишили свободы на 4 года.

Об этом 7 июня сообщил ВАКС.

Сообщается, что Скорика также оштрафовали на 17 тысяч гривен. Также он не сможет находиться на должностях, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

По словам стороны обвинения, подсудимый действовал вопреки финансовому плану предприятия и заключал договоры о страховании имущества в 2016 году. Более того, цена этой услуги была в десятки раз выше, чем допустимо для предприятий госсектора.

В результате он нанес государству ущерб на 8,8 млн гривен.

В то же время адвокаты Скорика имеют право подать апелляцию в ВАКС течение 30 дней.

Напомним, что 3 июня, Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается ужесточение наказания для чиновников за неправдивые сведения в декларациях.