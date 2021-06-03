Рада только приняла закон об ответственности за ложь в декларациях, но Зеленский уже хочет его ветировать

В четверг, 3 июня, Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается ужесточение наказания для чиновников за неправдивые сведения в декларациях.

Впрочем, как пишет ZN.ua, президент Украины Владимир Зеленский уже объявил о намерении его ветировать.

Тем самым он поддержал главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и НАПК.

Указывается, что одной из поправок в закон было упразднено наказание за ложную информацию в декларациях касаемо имущества родственников чиновников.

Как писалось ранее, данным законом предусмотрено, что в случае указания недостоверных данных на сумму от 1,1 до 4,5 миллионов гривен, чиновникам может грозить до 2-х лет ограничения свободы, а если сумма составит более 4,5 миллионов - до 2-х лет лишения свободы.

Напомним, фотографу "Телеграфа" удалось заснять сообщение "слугам народа" с "просьбой" поддержать данный законопроект.