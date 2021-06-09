Химики из института НАН Украины продавали поддельный алкоголь "известных брендов" (фото)

Ученые из института химии НАН Украины изготавливали поддельный алкоголь "известных брендов".

Об этом 8 июня в своем Фейсбуке сообщил украинский журналист Константин Рыженко.

Сообщается, что полученные от продажи деньги академики переводили на счета института под видом благотворительных взносов.

По словам ректора института, таким образом преподаватели решили поддержать отечественную науку, поскольку в госбюджете почти никогда не было денег на поддержку заведения.

Примечательно, что в прокуратуре не могут выбрать статью, по которой открыть производство. Поскольку фактически бенефициаром получения пользы является государство.

Напомним, что 28 мая в Николаеве СБУ задержала чиновников "Укрзализныци", которых уличили в ежемесячном сливе из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива, что могло привести к срыву ж/д перевозок.