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Пытки для украинских детей пророссийских родителей: подростки в оккупированном Крыму борются за паспорта Украины

Пытки для украинских детей пророссийских родителей: подростки в оккупированном Крыму борются за паспорта Украины
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф

Все больше наших сограждан, которые хотят получить паспорта Украины в оккупированном Крыму, сталкиваются с невероятными сложностями. Некоторые подростки даже идут на серьезный конфликт с родными, не желая оформлять российские документы.

Историю 20-летней Ксении Фроловой из Севастополя, которая столкнулась с большими трудностями при оформлении украинского паспорта и отдалилась от семьи, рассказывает OBOZREVATEL.

Сообщается, что россияне завладели украинскими базами данных крымчан и выдали им около 2,5 своих паспортов. Ксения - одна из тех, кто решил сделать украинский документ, однако дома ее не поддержали. Из-за бюрократической волокиты и прочих разногласий в семье девушка и вовсе некоторое время жила в приюте для бездомных. Паспорт она пытается оформить с 2018 года.

"Для того, чтобы получить паспорт, Ксении необходимо приехать в ГМСУ с родителями и свидетелями, которые проживали по адресу регистрации. Они подтвердят ее личность. Однако родителей у нее нет, они отказались от девушки", – говорит неофициальный опекун Ксюши Дмитрий.

Для идентификации девушка поехала в Киев и отправилась в ГМСУ с бывшими соседями, которые теперь живут в столице. Документы ее приняли, и сейчас Ксения в режиме ожидания.

"Получение документа, удостоверяющего личность, превратилось в пытки. Дети, не имеющие родителей, или те, чьи родители откровенно пророссийские, не могут получить украинский паспорт. Приходят в ГМСУ, а у них требуют присутствие родителей, соседей и знакомых, подтверждающие их личность", – сетует координатор проекта "Оккупация глазами подростков" Наталья Лютикова, которая помогает таким, как Ксения.

Заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко говорит, что они уже занимаются упрощением процесса получения жителями Крыма первых паспортов. Однако когда процедуру облегчат - неизвестно.

Напомним, туристов шокировало увиденное на побережье Крыма.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Крым, Паспорта, Подростки, Конфликт с родителями, Украинцы в Крыму.
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