В Украине сегодня можно наблюдать солнечное затмение: онлайн-трансляция, первые фото и видео

В четверг, 10 июня, состоится главное астрономическое явление 2021 года - кольцевое солнечное затмение. Отметим, что это редкий и уникальный момент природы, которое последний случалось в 2003 году, а следующее будет только в 2039 году.

Кольцевое солнечное затмение происходит так же, как и полное, однако из-за того, что Луна при этом находится на большом расстоянии от Земли, что не позволяет ей полностью закрыть собой Солнце, от чего вокруг земного спутника образовывается "огненное кольцо".

Солнечное затмение произойдет 10 июня в 13:43 по киевскому времени, максимальной фазы достигнет в 14:15 и закончится в 15:03.

На территории Украины затмение можно будет увидеть только частично, и то не во всех регионах. А вот жители северной Канады и Арктики смогут увидеть полное кольцеобразное затмение.

Но для чего же тогда Интернет? На Youtube-канале CosmoSapiens можно будет посмотреть затмение онлайн, не отходя от компьютера/телефона/планшета.

Ранее, "Телеграф" писал, когда ждать магнитные бури в июне 2021 года, и как к ним подготовиться, чтобы перенести без последствий для здоровья.