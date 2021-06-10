В Украине заработали электронные больничные: как их получить?

В Украине запустили сервис оформления электронных больничных: уже с 1 сентября все медучреждения страны должны будут формировать их в электронном виде.

Об этом сообщает в четверг, 10 июня, Министерство здравоохранения Украины на своей странице в соцсети Facebook.

В ведомстве отметили, что цифровизация больничных сохранит Украине миллиарды гривень и позволит уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере, а также сэкономить бумагу, время и средства украинцев.

Также в Минздраве рассказали, как получить больничный онлайн:

Пациент приходит к врачу на осмотр;

Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его квалифицированной электронной подписью;

Пациент получите сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда (ПФУ);

Там формируется электронный листок нетрудоспособности – "это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты".

Об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.

"До конца лета в Украине медицинские учреждения будут постепенно переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. А с 1 сентября этого же года все медучреждения должны формировать их в электронном виде", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в середине мая 2021 года приложение "Дія" получило масштабное обновление.