В Украине заработали электронные больничные: как их получить?

В Украине запустили сервис оформления электронных больничных: уже с 1 сентября все медучреждения страны должны будут формировать их в электронном виде.
Об этом сообщает в четверг, 10 июня, Министерство здравоохранения Украины на своей странице в соцсети Facebook.
В ведомстве отметили, что цифровизация больничных сохранит Украине миллиарды гривень и позволит уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере, а также сэкономить бумагу, время и средства украинцев.
Также в Минздраве рассказали, как получить больничный онлайн:
"До конца лета в Украине медицинские учреждения будут постепенно переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. А с 1 сентября этого же года все медучреждения должны формировать их в электронном виде", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в середине мая 2021 года приложение "Дія" получило масштабное обновление.