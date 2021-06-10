Резиденцию Януковича "Сухолучье" передали в управление сети ресторанов и отелей: как выглядит дача беглого экс-президента (видео)

АРМА вместе с компанией "7 дней" победив в конкурсе получили под управление имуществ гостинично-ресторанного комплекса "Сухолучье".

Об этом 10 июня сообщило АРМА.

Теперь управляющие смогут начать коммерческое использование комплекса путем внедрения программы управления.

По словам главы АРМА Виталия Сигидина, согласно программе управления, ожидаемый ежемесячный доход компании составляет 1,16 млн грн, прогнозируемый доход госубюджета - более 200 тыс грн. Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тыс грн в месяц.

Конкурсный отбор начался в январе 2021 года. В феврале был избран победитель, которым стало ООО "7 дней" - владелец сети гостинично-ресторанных комплексов.

Напомним, что 9 июня в Суде Европейского Союза аннулировали санкции ЕС, примененные против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.