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Демограф оценила умирание населения в Украине: "Ужасные вещи, о которых мы должны говорить"

Демограф оценила умирание населения в Украине: "Ужасные вещи, о которых мы должны говорить"
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине слишком низкая и является одной из самых низких в Европе. 

Об этом в интервью "Телеграфу" заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

По словам эксперта, смертность, особенно мужчин в раннем трудоспособном возрасте, в Украине очень высокая. 

“Очень много людей не доживает до пенсионного возраста. Это ужасные вещи, о которых мы должны говорить. Судя по официальным данным, у нас падает рождаемость, которая за 2019 год составляет около 1,2. Боюсь, что мы завышаем численность населения, соответственно - не так точно учитываем показатели смертности и рождаемости, как хотелось бы”, - говорит Элла Либанова.

Эксперт продолжает: по смертности они наблюдают очень разительное отставание от цивилизованных стран, которое является огромным даже при условии ошибки на 10%. 

По словам Эллы Либановой, для того, чтобы не было старения населения, чтобы поколение родителей численно замещалось поколением детей, надо следующее: одна женщина должна рожать 2,13-2,15 ребенка. То есть на 100 женщин должно рождаться за всю жизнь 213-215 детей. В Украине же этот показатель пока равен 120-ти.

Полное интервью эксперта читайте по ссылке

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Смертность, Рождаемость, Демография, Элла Либанова.
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